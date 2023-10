Quando si pensa alle auto elettriche il primo nome che viene in mente è sicuramente Tesla. L’azienda, guidata dal magnate Elon Musk, continua a sorprendere introducendo diverse novità riguardanti la Model Y. La vettura subirà un aggiornamento delle caratteristiche per la distribuzione in Cina. Si presuppone che poi queste verranno estese a tutti i mercati mondiali anche se non ci sono dettagli ufficiali a riguardo.

Il rinnovamento è una vera sorpresa per gli appassionati, infatti non si è traccia di questa manovra nel progetto super segreto dal nome in codice Project Juniper per il 2024.

Le modifiche alla Model Y di Tesla

La Model Y di Tesla subirà delle modifiche sia esterne che interne. Per quanto riguarda le prime, ci sarà il cambiamento dei cerchioni che diverranno i Gemini da 19 pollici in nero. All’interno, ci saranno variazioni per quanto riguarda l’illuminazione che diviene personalizzabile grazie ad un sistema infotainment. Altro restyling riguarda i rivestimenti in tessuto della plancia.

Per quanto riguarda la meccanica, l’innovazione toccherà la versione base, cioè quella mente un solo motore e a trazione posteriore. I tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h non sarnno più di 6,9 ma scendono a 5,9 secondi. Questo miglioramento detta una grande attenzione e una variazione che permette alla Model Y di superare la variante standard della Model 3. Per quanto concerne il motore, non si hanno ancora informazioni da parte dell’azienda, potrebbero anche sostituirlo.

Altri miglioramenti sono stati apportati per l’autonomia che passa dai 545 km a 554 per la Model Y RWD e da 660 km a 668 km per la Long Range. Le trasformazioni hanno portato però ad un aumento dei prezzi delle vetture in Cina. Probabilmente la decisione di apportare tali cambiamenti è dovuta all’arrivo della Model 3, aumentando (possibilmente) le vendite del suv. Dovremmo solo attendere per capire quando e se tutto ciò accadrà anche negli altri Paesi.