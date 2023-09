Per tutti gli appassionati del mondo dei videogame è arrivata una nuova super interessante promozione. Con l’operatore telefonico italiano TIM, infatti, gli utenti potranno acquistare il fantastico bundle comprendente sia la nuova console da gaming PS5 sia il nuovissimo videogioco EA Sports FC 24. Per un breve periodo di tempo, sarà possibile avere questo bundle con un notevole sconto.

TIM, nuovo bundle con PS5 e EA Sports FC 24 ad un super prezzo

Con il noto operatore telefonico italiano TIM gli utenti potranno portarsi a casa l’ultima console da gaming di casa Sony con un notevole sconto. Come già accennato in apertura, l’operatore ha da poco reso disponibile un nuovo bundle super interessante.

Nello specifico, gli utenti potranno acquistare con piccole rate mensili sia la nuova PS5 sia il nuovissimo videogioco di simulazione calcistica di EA Sports, ovvero EA Sports FC 24. Con questa nuova promozione, gli utenti potranno acquistare il bundle ad un costo di appena 17 euro al mese per 30 mesi.

Il bundle in questione include quindi il nuovo videogioco EA Sports FC 24, la nuova console da gaming PS5, un controller senza fili Dual Sense e un voucher digitale del videogioco. A partire dal 25 settembre 2023 gli utenti potranno pre-ordinare questo fantastico bundle, mentre l’acquisto vero e proprio si potrà fare dal 29 settembre 2023.

Come già detto, il prezzo scontato di 17 euro al mese sarà valido solo per un breve periodo di tempo promozionale. In particolare, la promozione sarà valida fino al prossimo 12 ottobre 2023. Dopo questa data, il costo del bundle sarà pari a 21 euro al mese, sempre per 30 mesi.