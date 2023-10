DAZN, nasce il nuovo store per le carte prepagate con uno SCONTO

In un periodo dove le principali aziende che si occupano del mondo dello sport da trasmettere sulle proprie reti stanno lavorando per i diritti del prossimo quinquennio, le novità non cessano mai di arrivare. Lo può testimoniare in pieno il colosso meglio conosciuto con il nome di DAZN.

Dopo aver mostrato tanti nuovi abbonamenti durante quest’estate, il famoso broadcaster si è ritrovato inondato di critiche. I prezzi sono risultati infatti troppo alti per tantissimi clienti, i quali hanno deciso di protestare in maniera energica. Ora però è arrivata una nuova piattaforma online di e-commerce sulla quale gli utenti potranno acquistare delle carte prepagate digitali di DAZN Italia. In poche parole si potranno acquistare sia per utilizzo personale che per fare un regalo, delle carte per accedere ai contenuti in streaming dell’azienda.

DAZN: arrivano le carte prepagate, ecco come funziona

Fino al prossimo 31 ottobre è già attiva una promo utile per festeggiare l’arrivo di questo nuovo store di DAZN. Si tratta della carta prepagata “LIMITED EDITION” che costa 249 € ed offre 9 mesi di abbonamento standard alla piattaforma. Il risparmio sarà di 110 € euro.

Gli utenti potranno scegliere anche le solite soluzioni come quella mensile da 39,99 € o quella da tre mesi da 99,90 €, risparmiando in questo caso 20 €. Ovviamente gli utenti potranno utilizzare gli stessi servizi già disponibili con gli abbonamenti fatti online, non ci sarà alcun tipo di differenza. Le carte personalizzate da dare in regalo potranno essere modificate secondo la propria volontà includendo un messaggio personale.

Non vi resta altro che scegliere la soluzione a voi più congeniale dando un’occhiata al nuovo sito di DAZN.