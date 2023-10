Una truffa mette in PERICOLO i dispositivi Apple, attenzione

Ultimamente sono arrivati i nuovi iPhone che hanno fatto abbondantemente parlare il mondo intero di Apple. Il colosso americano che tutti gli anni finisce sotto la lente di ingrandimento degli appassionati proprio per via dei celebri smartphone, questa volta si ritroverebbe all’interno di un vero e proprio vortice.

Tutti sanno che malware e spyware rappresentano minacce sensibili per la sicurezza di ogni tipo di sistema operativo e di ogni dispositivo che il pubblico usa quotidianamente. Proprio per questo motivo bisogna sempre scaricare contenuti verificati che facciano capo agli store di riferimento. Nel caso di Apple bisogna usare assolutamente l’App Store, che infatti è solito fare una serie di controlli per prevenire problemi di vario genere. Nonostante tutte queste raccomandazioni ma soprattutto nonostante ci siano controlli continui da parte del famoso market, può comunque capitare qualcosa che possa minacciare la quiete degli utenti.

Apple, i sistemi di revisione sono ancora vulnerabili nell’App Store

Durante le ultime ore si starebbe parlando insistentemente dell’applicazione nota con il nome di GPT4 – AI Chat Robot Assistant di SkyLink Tech. Questa, disponibile sull’App Store di Apple per i Mac contiene violazioni delle regole di sicurezza abbastanza palesi.

Ma come sarebbero riusciti i truffatori ad intrufolare questa soluzione all’interno di uno dei market più controllati in assoluto? Semplice: I sistemi di revisione sono ancora vulnerabili. I malviventi sarebbero infatti riusciti a manipolare questi ultimi creando un account sviluppatore fasullo. Quest’ultimo a sua volta duplicava il Data Universal Numbering System (DUNS).

Fortunatamente, dopo diverse segnalazioni che sono state inoltrate, l’applicazione è stata segnalata e rimossa.