Uno degli argomenti più discussi dell’ultimo periodo va a toccare la cosiddetta inflazione, ovvero il costo della vita sempre più alto (e di conseguenza dei singoli prodotti), non affiancato tuttavia da una crescita effettiva degli stipendi. Ciò porta di conseguenza ad un minore potere d’acquisto da parte dell’utente finale, ed una domanda più che lecita: l’Euro è stato davvero vantaggioso?. Per dare una risposta effettiva abbiamo provato a fare un ragionamento più complesso, cercando di capire cosa oggi si possa effettivamente acquistare con un sole 1000 lire.

Periodicamente l’ISTAT verifica quale sia l’effettivo potere d’acquisto del denaro, andando difatti a comunicare il FOI, il cosiddetto indice dei prezzi al consumo (per gli impiegati e gli operai), utile per ricalcolare l’eventuale rialzo dei valori minimi del contratto di lavoro. Partendo da tutte queste considerazioni, è facile fare un confronto per capire quale potesse essere il valore attuale delle 1000 lire, ricordando che il controvalore, nell’anno di debutto della moneta unica era di 0,68.

1000 Lire, cosa acquistare oggi

All’epoca acquistare un caffè nel Nord Italia poteva costare 1’500 lire, mentre con soli 1000 lire si poteva acquistare una confezione di pasta da 1kg, o anche due vasetti di yogurt condito. Sempre nel 2001 i quotidiani su scala nazionale avevano un costo fisso di 1700 lire. Dato il cambio di 1 euro = 1936,27 lire, potete capire che la situazione per le piccole spese non è cambiata radicalmente, è stata tarata verso l’alto (ma non raddoppiata completamente), dato il costo di 1,50 euro per il caffè e di circa 1,70 euro per un kg di pasta (in media, considerando anche le più economiche).