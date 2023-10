Canone RAI, arriva finalmente il modo per NON PAGARE più

Avete mai pensato di non pagare il canone Rai? Chiaramente non potete, anzi potreste ma solo in alcune situazioni.

A spiegare chi può essere esonerato dal pagamento del canone Rai ci pensa direttamente il fisco. Tutti i contribuenti che sono ad oggi titolari di una qualsiasi utenza elettrica in genere sono costretti a pagare.

Allo stesso tempo bisogna che persista una condizione fondamentale, ovvero avere un apparecchio TV. La televisione in casa ce l’hanno tutti, ma chi sceglie di non averla può evitare di pagare il canone Rai. Come fa sapere infatti il fisco, tutti gli utenti che dichiareranno di non avere in casa una televisione o una radio, potranno evitare di pagare il canone. Chiaramente bisognerà effettuare una dichiarazione sostitutiva.

Canone RAI, ecco gli altri che possono evitare di pagarlo

Le altre categorie di persone che non pagano il canone RAI sono diverse. Questi possono beneficiare infatti di alcuni articoli che sono stati previsti dalla Convenzione di Vienna del 1961 e del 1963, oltre ad altri accordi sopraggiunti a Londra nel 1951. A non pagare il canone secondo questi diritti sono i cittadini che hanno compiuto il 75º anno di età con un reddito che non supera gli 8000 € annui. Tutto questo avrà valore nel momento in cui in casa con loro non ci sarà una persona titolare di reddito escluse ovviamente le colf e le/i badanti.

Le altre categorie riguardano gli agenti diplomatici o funzionari ed impiegati consolari. Sono compresi tra gli esenti dal pagamento del canone Rai anche i funzionari di organizzazioni internazionali così come i militari con cittadinanza non italiana e il personale civile che non risiede in Italia che appartiene a forze NATO stanziate sul territorio italiano.