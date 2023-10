Shein è diventato ormai l’e-commerce per l’acquisto di capi di abbigliamento, accessori e molto altro ancora più diffuso e popolare dei giorni nostri.

Il suo catalogo è estremamente vasto.

Sulla piattaforma è infatti possibile acquistare non solo abiti e makeup, ma anche dispositivi elettronici, accessori per la casa, arredamenti, e molto altro ancora.

Insomma, qualsiasi cosa abbiate bisogno, è già disponibile su Shein e, ad un prezzo talmente basso, che è praticamente impossibile riuscire a trovare altrove.

Tanto è vero che il colosso Amazon, rischia seriamente di perdere colpi, e di dover dividere la vetta con un competitor che gli darà davvero del filo da torcere.

Shein: segui questi passaggi per accedere alla prova gratuita

La particolarità di Shein, oltre che nel catalogo, sta anche nelle numerose opportunità che la piattaforma mette a disposizione dei suoi utenti. Tra cui la possibilità di ottenere sconti sempre più alti attraverso il check-in quotidiano dell’ applicazione e, soprattutto, la possibilità di ottenere prodotti a titolo completamente gratuito, grazie alla sezione “Prova Gratuita”.

Di seguito, vi spieghiamo quindi tutti i passaggi da seguire per avere la possibilità di ottenere gratis gli abiti di Shein.

Innanzitutto bisogna aprire l’app Shein ed accedere al proprio account; Cliccare su “Me”, ovvero l’icona della persona che si trova in basso a destra sullo schermo, così da poter accedere alla vostra pagina personale; Cliccare sull’opzione “Prova Gratuita Centro”, rappresentata dall’icona di una stampella;

Da qui, si aprirà il catalogo Shein, in cui saranno mostrati tutti i prodotti disponibili per la prova gratuita. Dunque potrete scegliere non solo tra vari capi di abbigliamento, ma anche accessori, strumenti per la casa, forniture per la scuola e così via; Potrete selezionare un massimo di 3 prodotti. Quindi scegliete quelli che più vi interessano e cliccate sul tasto “Prova Gratuita”. Dopo di che dovrete selezionare la taglia o il modello che preferite, confermare l’indirizzo di spedizione presso cui avverrà la consegna e premete “Invio”; Se la vostra richiesta di prova verrà approvata, riceverete una ricompensa di 20 punti. Tuttavia se il vostro profilo viene considerato di alta qualità, avrete la possibilità di ottenere non solo una ricompensa di 100 punti (si tratta quindi di 1 euro da poter utilizzare per il vostro prossimo acquisto) ma verrete presi in considerazione anche per altre prove gratuite.

Valorizza il tuo profilo

Ovviamente per aumentare le vostre possibilità di selezione è importante essere utenti attivi e particolarmente attenti.

Ciò non significa semplicemente che dovete fare molti acquisti, ma anche di essere attivi proprio sulla piattaforma Shein.

Scrivendo, per esempio, valide recensioni per ogni articolo che acquistate.

Una recensione valida deve essere dunque scritta bene, fornire tutte le informazioni relative al prodotto e le proprie opinioni a riguardo, in base alla vostra esperienza d’uso.

Inoltre, non trascurate l’importanza delle foto, grazie alle quali potete ottenere una maggiore quantità di punti e più possibilità di essere selezionati per la prova gratuita.