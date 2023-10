Sulla piattaforma Amazon è possibile trovare Apple iPhone 15 da 128 GB ad un ottimo prezzo. Si tratta dell’ultimo modello presentato dal colosso di Cupertino nel mese di settembre.

Apple iPhone 15 è indubbiamente uno degli smartphone iOS più avanzati e completi disponibili sul mercato, grazie alla ricca dotazione e all’elevata multimedialità. Ricordiamoci insieme le specifiche tecniche.

Apple iPhone 15 ad un prezzo top su Amazon

Dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556×1179 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 15 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Questo Apple iPhone 15 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al Apple iPhone 15 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel, come la seconda posteriore.

Monta un processore Apple A16 Bionic con GPU Apple 5 Core, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Il sistema operativo pre installato è iOS 17. Seguendo questo link è possibile acquistarlo per 979 euro.