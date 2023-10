Un’unità SSD, o unità a stato solido, è un tipo di disco rigido più recente e innovativo, che viene utilizzato come dispositivo di archiviazione nei computer.

Esse, essendo prive di parti in movimento, le unità SSD sono in grado di accedere ai dati e di trasmetterli più rapidamente rispetto alle unità tradizionali. Scopriamo la Netac da 512 GB in offerta su Amazon.

Netac SSD da 512 GB in offerta su Amazon

Netac ZX20 non solo supporta laptop, computer desktop e dispositivi mobili, ma supporta anche l’espansione delle console di gioco, dove è possibile memorizzare i giochi. Inoltre, lo ZX20 supporta anche Win To Go. Con un’interfaccia esterna USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e un’interfaccia interna PCIe, l’unità SSD portatile Netac ZX20 ha velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 2000MB/s e 1700MB/s, consentendo di spostare i file più velocemente e di modificare direttamente dall’unità.

Dotato di due cavi: Netac ZX20 viene fornito con un cavo da USB Type-C a C e un cavo da USB Type-C ad A direttamente nella confezione. Per offrire agli utenti una custodia compatta e maneggevole, il Netac ZX20 pone l’accento sia sul design che sulla portabilità, grazie al suo alloggiamento in plastica piccolo e leggero.

Il prodotto è attualmente in offerta sulla piattaforma Amazon al prezzo di 59.99 euro la versione da 512 GB. Seguite questo link per maggiori dettagli.