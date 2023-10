Vodafone, come risaputo, è uno dei operatori telefonici italiani migliori in assoluto, leader del settore delle telecomunicazioni.

Il gestore garantisce infatti, un’ottima copertura di rete su tutto il territorio nazionale, anche in caso di maltempo o di forte traffico rete.

Per tutti coloro che intendono attivare una promozione mobile con servizi non solo super vantaggiosi, ma che garantiscono anche un’ottima qualità delle prestazioni, Vodafone fa davvero a caso vostro.

L’operatore infatti, il 2 Ottobre 2023, ha lanciato una super Operatori Attack, stiamo parlando della Promo Vodafone Bronze.

Un’offerta assolutamente pazzesca che vi consigliamo caldamente di non lasciarvi sfuggire.

Vodafone Bronze Plus: tutti i servizi e i dettagli dell’offerta

Parlando di Vodafone Bronze Plus, ecco tutti i servizi e i dettagli dell’offerta.

Essa al costo di soli 9.99 euro al mese, include:

Chiamate e minuti illimitati, senza scatto alla risposta e per tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

senza scatto alla risposta e per tutti i numeri fissi e mobili nazionali; Messaggi illimitati, anche in questo caso, verso tutti i numeri, senza alcuna differenza;

anche in questo caso, verso tutti i numeri, senza alcuna differenza; 70 Gb di Internet, ma possono diventare illimitati se si sceglie come metodo di pagamento Smartpay. Oltre a garantire la massima velocità del 5G , per la navigazione. Ovviamente nel caso disponiate di dispositivi compatibili.

ma possono diventare illimitati se si sceglie come metodo di pagamento Oltre a garantire la massima , per la navigazione. Ovviamente nel caso disponiate di dispositivi compatibili. Servizio di ricarica automatica.

La promo è attivabile sia online sia in punti vendita fisici autorizzati.

Tuttavia, solo in quest’ultimo caso, avrete la possibilità di bloccare l’offerta per 24 mesi, con tutti i servizi inclusi e sempre allo stesso prezzo.

Come già detto, ma teniamo a ribadire, se decidete di accettare il pagamento tramite Smart Pay, avrete la possibilità non solo di godere di un traffico dati illimitato, ma anche della massima velocità del 5G.

Ciò significa Internet illimitato e per di più super veloce.

Coloro che potranno accedere alla promo sono tutti i nuovi clienti provenienti da altri gestori telefonici ma, nel caso in cui procediate con l’attivazione tramite negozio fisico, anche in questo caso, non vi saranno limitazioni.

Tutti potranno accedere alla promo.

Insomma cosa aspettate ?

Vodafone Bronze Plus non dura certo per sempre !