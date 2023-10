Vodafone continua a rispondere ad Iliad e agli altri brand della telefonia mobile, anche in questo mese di ottobre. Il provider inglese in autunno non vuole certamente essere da meno rispetto alla concorrenza e mette a disposizione del pubblico una serie di promozioni di tutto vantaggio sul fronte della telefonia mobile.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

Tra le ricaricabili da non perdere in casa Vodafone ad ottobre c’è certamente la Special 70 Giga. La tariffa assicura per gli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed ovviamente anche 70 Giga per la connessione di rete, anche con le velocità propedeutiche del 5G.

La Special 70 Giga nel mese di ottobre prevede un costo mensile pari a 7,99 euro ogni trenta giorni, con la sola aggiunta una tantum dal valore di 10 euro per ricevere la SIM. Gli abbonati che optano per questa tariffa dovranno effettuare, come di consueto anche per le altre promozioni low cost, la la portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre.

Attivando la Special 70 Giga in uno dei punti vendita di Vodafone sul territorio italiano, gli utenti non solo avranno una grande ricaricabile ricca di consumi, ma potranno anche beneficiare di una garanzia mai vista prima sino ad ora. Vodafone infatti si impegna a mantenere un costo bloccato della tariffa il primo semestre dall’attivazione della SIM, senza quindi alcun pericolo di rimodulazione sui prezzi per gli utenti.