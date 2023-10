Una serie di novità interesserà a breve tutti i cittadini sul fronte fiscale. Il Governo infatti nelle prossime settimane sarà chiamato a scrivere la prossima Legge di bilancio, con possibili modifiche che potranno interessare diversi tributi attualmente in vigore, tra cui anche quello per il canone RAI.

Canone RAI, il possibile scorporo dalle bollette della luce

Attualmente per il canone RAI gli italiani pagano una quota pari a 90 euro l’anno. Questa quota, il cui pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in rate da 9 euro ciascuno, è confermata per la fine del 2023 ma potrebbe essere passibile di modifiche già per il 2024.

In nome della trasparenza per il pagamento delle bollette legate all’energia domestica, l’Unione Europea da tempo chiede a tutti i suoi paesi membri di eliminare ogni componente aggiuntiva dai pagamenti per la distribuzione della luce. Ciò potrebbe spingere ad alcune novità a stretto giro per il canone RAI.

L’incasso della tv pubblica dal solo canone è pari a ben 1,85 miliardi l’anno. Laddove il Governo dovesse decidere di eliminare il tributo, si dovrebbero trovare soluzioni alternative per evitare un ammanco nelle casse della RAI.

Un possibile scenario per il 2024 potrebbe essere legato alla conferma del canone RAI in bolletta, procedendo però con uno sconto sugli attuali costi, con il Governo che si farebbe carico della restante parte del gettito.

Presente però è anche l’ipotesi circa uno spostamento del canone RAI dalle bollette per l’energia elettrica ai prezzi per la telefonia mobile. In questo caso ci sarebbe sì un drastico calo del costo annuo del canone, ma a fronte di una platea di contribuenti molto più vasta.