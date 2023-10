Con l’avanzamento tecnologico anche l’arte ha subito un forte cambiamento. In un’era in cui il digitale la fa da padrona, l’illusione ottica è divenuta virale sfidando la competitività degli utenti online.

Lo scopo è quello di diffondere arte e al contempo di mettere alla prova l’acume visivo e le capacità percettive. Questi enigmi, condivisi milioni di volte sui social, hanno diverse forme: possono essere dei veri dipinti, avere parole nascoste o essere rompicapi visivi alla Escher.

L’illusione ottica della campana

Perché le illusioni ottiche sono così apprezzate? Forse il motivo verrà chiuso nella voglia di vincere e mettere alla prova se stessi. Sono un metodo stimolante e divertente per allenare e scoprire le personali capacità cognitive. Una delle più recenti che sta girando sul web è quella rappresentante un piccolo paesino rurale nel quale si nasconde una campanella. Per rendere le cose più adrenaliniche, la sfida eh di trovare la soluzione entro i 5 secondi.

Solo l’1% degli utenti è riuscito nell’impresa, il che ha reso tale immagine un test per la materia grigia. Quindi, con il cronometro alla mano, preparati a giocare. Se non dovessi vincere, sappi che ci sono tantissime persone come te. Alcuni hanno posto la loro totale concentrazione su questa illusione ottica per quasi un’ora, scrutando ogni angolo, senza però individuare la campana. Questo è ben più di un gioco, è una vera palestra per la mente. Forse il detto dovrebbe essere “un illusione al giorno tiene il medico di torno”. Riuscirai ad essere tra l’un percento? Comincia la sfida.