State cercando un film interessante da vedere e dalla trama “futuristica”? The Creator allora fa sicuramente al caso vostro.

Come è già piuttosto noto, il tema dell’intelligenza artificiale è sicuramente uno dei più dibattuti e discussi in quest’ultimo periodo.

Ci si rende conto, sempre di più, di quanto questa tecnologia possa essere applicata quasi in ogni ambito della vita dell’uomo.

Dalla medicina, alla crescita tecnologica, all’arte e anche all’ambiente militare.

È proprio su quest’ultimo ambito che verte la narrazione del film.

In quanto, se l’IA inizia ad essere applicata anche nel settore militare, in una possibile e (alcuni pensano) futura guerra tra IA ed esseri umani, chi potrebbe avere la meglio?

La risposta non è di certo rincuorante.

Film “The Creator” : Trama e te antiche affrontare

Nel film “The Creator” si assiste così, a tutti gli effetti, ad una vera e propria guerra tra intelligenza artificiale e umani.

Tale “sfida“, per chi non lo sapesse, è stata persino simulata dal DARPA, ovvero l’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che si occupa dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare.

Questa sfida, definita AlphaDogfight Challenge, ha visto un esperto pilota, confrontarsi con un’intelligenza artificiale in un simulatore aereo.

Ebbene, l‘AI è riuscita a superare l’uomo con un risultato di 15 a 0, realizzando prestazioni sovrumane che i piloti, anche quelli più esperti, non riuscirebbero mai a raggiungere.

Dunque cosa ne sarebbe degli uomini nel caso in cui queste tecnologie cominciassero anche a disporre di una propria autonomia ? Cosa che per giunta esiste già.

Certo l’IA consente di ottenere una precisione ineguagliabile e di mettere in atto strategie di guerra più elaborate e precise, tuttavia esse mancano di competenze etiche nonché di moralità, empatia e compassione.

In questo senso, le decisione prese dall’intelligenza artificiale, non potranno considerarsi assolutamente tutte moralmente corrette.

E nei casi più estremi, in situazioni di mancata modalità e compassione, a chi sarà data la responsabilità?

È chiaro che il discorso intelligenza artificiale e il suo sviluppo continuo debba essere valutato con attenzione.

Al contrario, un piccolo esempio di cosa potrà accadere in futuro, è rappresentato brillantemente dal film The Creator.

Insomma, guardando la cosa in termini di sviluppo e di evoluzione, secondo voi chi potrebbe vincere una guerra tra l’uomo e la scimmia?

È probabile che la guerra con i robot, segua lo stesso andamento.