Questo è un periodo piuttosto importante per la Mercedes.

Daimler Truck, uno dei maggiori produttori al mondo di veicoli commerciali, tra cui appunto Mercedes Benz, aveva promesso di raggiungere un obiettivo piuttosto complesso.

Ovvero la realizzazione di un veicolo in grado di percorrere grandi distanze con un solo rifornimento di carburante.

A tal proposito, il camion a fuel cell Mercedes-Benz Gen H2, è riuscito a completare un viaggio lungo più di 1000 km, alimentato solamente ad idrogeno liquido.

Ma vediamo meglio come è stato svolto questo “test”.

Il test di Mercedes Benz: l’idrogeno liquido è la soluzione

Il 25 Settembre 2023, il veicolo, partendo dal Customer Center di Mercedes Benz Truck di Woerth am Rhein (città della Germania) è riuscito a raggiungere, nella mattinata del giorno successivo, Berlino.

Il camion ha percorso l’intero viaggio nel pieno delle sue capacità, stiamo parlando del trasporto di un peso di ben 40 tonnellate, senza alcuna emissione di CO2.

Ebbene sì, il test non solo è andato a buon fine, ma è avvenuto anche in maniera completamente ecosostenibile.

La vettura è infatti stata rifornita completamente di idrogeno liquido a -253 gradi, inserito all’interno dei suoi due serbatoi criogenici, entrambi con capacità fino a 40 kg.

Per poi riuscire a percorrere l’intera distanza di 1000 km, mantenendo il combustibile alla sua temperatura adeguata.

Il tutto monitorato e certificato dal TuV Rheinland, ente indipendente internazionale.

Ciò ha dimostrato, a tutti gli effetti, come l’idrogeno liquefatto rappresenti la soluzione ideale per il trasporto pesante a lunga distanza, grazie alla sua maggiore densità energetica.

Parallelamente ai test con l’idrogeno liquido, Daimler Truck continua a sviluppare altri tipi di alimentazione, come la tecnologia a batterie e quella a fuel Cell.