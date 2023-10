Il 6G rappresenta il futuro delle telecomunicazioni mobile, sebbene comunque il 5G non sia ancora così diffuso sul territorio nazionale, uno standard che è in grado assolutamente di sopperire alle mancanze della generazione corrente, come ad esempio la potenza di trasmissione (infatti lo stesso 5G ha una capacità ridotta).

Al centro del progetto relativo allo sviluppo del 6G troviamo LG, vera e propria regina del settore, capace di raggiungere in questi giorni nuovi incredibili risultati, in merito sopratutto alla distanza di trasmissione dei dati e del segnale, con importanti migliorie rispetto a quanto effettivamente ottenuto nel corso del 2022.

6G è il futuro delle telecomunicazioni

Gli esperimenti di LG si sono focalizzati sulla possibilità di trasmettere il più lontano possibile con il 6G, nel corso degli anni l’azienda è stata indubbiamente in grado di raggiungere incredibili e soddisfacenti risultati.

Nel 2021 LG era riuscita a trasmettere e ricevere dati in 6G ad una distanza massima di 100 metri all’aperto, appoggiandosi ai servizi di Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, una realtà sita a Berlino. L’anno successivo, il 2022, la stessa LG, con la stretta collaborazione del suddetto istituto, è riuscita a trasmettere in 6G fino a 320 metri, utilizzando le apparecchiature sviluppate: con potenza multi-canale e minore inquinamento acustico (la resa è migliorata del 50%).

Il 2023 ha fatto segnare un nuovo record, infatti la trasmissione ha raggiunto i 500 metri di distanza, nel test realizzato all’LG Sciencepark di Magok a Seul. Secondo la stessa azienda è un risultato cruciale per la commercializzazione del 6G, in quanto sono stati in grado di incrementare la distanza di trasmissione anche in aree urbane, mostrando a tutti gli effetti il funzionamento della stessa rete in contesti reali.