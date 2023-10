Da un po’ di giorni ho in prova il nuovo Huawei Watch Fit Special Edition; come suggerisce anche il nome, è una versione esclusiva del Watch Fit del colosso cinese che si distingue per una serie di caratteristiche chiave che, onestamente, ho amato sin dalla prima accensione.

Devo ammettere che non sono un utente Android o Huawei; nella vita di tutti i giorni posseggo e utilizzo iPhone, AirPods ma soprattutto Apple Watch, nell’edizione Ultra, grande e pesante. Per questa prova ho voluto quindi associare il Watch Fit di Huawei al mio iPhone 14 Pro: eresia? Assolutamente no, e vi posso dire che non pensavo che mi convincesse così tanto questo piccolino. Oltre ad aver amato la sua dimensione piccola e contenuta, ho apprezzato il prezzo a cui viene venduto visto che lui costa circa 105/110€ su Amazon.

Confezione

Parto subito dalla confezione di vendita: qui troviamo, in un pacchetto molto piccolo, l’orologio e il cavo proprietario per la ricarica a 5 Watt (che onestamente non ho amato, ma è un mio parere soggettino). Peccato per l’assenza del caricabatterie ma oramai ci siamo abituati: non è una colpa di Huawei ma è un trend a cui tutti i marchi si stanno adeguando (o quasi).

Design e dimensioni

Iniziamo con il botto: le dimensioni di questo smartwatch sono incredibili: provenendo da un Apple Watch Ultra ero seriamente preoccupato di non riuscire ad apprezzare un gadget “piccolo”, e invece l’ho amato.

Compatto, leggerissimo da far paura (parliamo di circa 21 grammi, cinturino escluso), con una cassa che è rettangolare a tutto vantaggio della leggibilità. Dimensioni di 46 x 30 x 10,7 mm, sempre senza cinturino. A proposito di quest’ultimo, sappiate che è in silicone ma è morbidissimo: bello, bello, bello.

Il display mi ha convinto moltissimo: un pannello AMOLED con cornici contenute da ben 1,64 pollici (risoluzione di 456 x 280 pixel) con 326 PPI. Ci sono tantissimi quadranti fra cui scegliere peccato però che molti sono un po’ “too much” secondo me e tanti altri carini sono a pagamento. Questo non mi è piaciuto, manco per niente, ma non è colpa dell’orologio in sé quanto dell’app Huawei Health che fa pagare ogni personalizzazione. Questo, lo anticipo, è uno dei punti negativi che affronterò in questa recensione.

Prestazioni e sensori

Come si comporta? Difficile criticarlo: è sempre fluido, gira bene, i lag li ho riscontrati solo nella fase di configurazione iniziale. C’è l’AOD ma io l’ho disattivato per preservare la batteria e anche perché, non lo amo particolarmente. L’azienda dichiara 9 giorni di autonomia massima ma con un utilizzo normale (senza AOD) dovrebbe arrivare a 6 giorni. Io ci ho fatto 4 giorni e mezzo, senza allenamenti e senza monitoraggio del sonno.

Citiamo l’impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri) di acqua dolce, mi raccomando, la connettività con il Bluetooth 5.2, c’è il GPS ma non l’NFC (per me è essenziale, peccato).

Tantissime le modalità sportive pensate per chi lo vuole utilizzare per allenarsi: addirittura fino a 100 (TrueSport). Si può sincronizzare il battito cardiaco con gli allenamenti, se avete un iPhone si configura con l’app Salute di Apple oltre che con l’app proprietaria.

Questo smartwatch può divenire un vero e proprio personal trainer, magari sfruttando anche le modalità presenti nell’app preposta.

Fra i sensori che più ho apprezzato cito quello per la rilevazione del battito cardiaco e quello TruRelax che monitora il mio stato di stress (ottimo, a dir il vero). Si può monitorare il sonno (TrueSleep 3.0) e rileva anche il livello di ossigenazione presente nel sangue (96%, che dite è preciso?). C’è poi l’accelerometro e il giroscopio.

Applicazione

Huawei Health è un’app completa: la home è ben leggibile, troviamo subito le modalità rapide per accedere ai workout, al diario alimentare (se volete fare e siete a dieta, è top), ci sono gli esercizi per la respirazione, la musica per rilassarsi e perfino la possibilità di impostare il rumore bianco per prendere sonno.

Carine le modalità sportive con i programmi: c’è di tutto e gli allenamenti sono pensati per gli amatori così come per gli sportivi professionisti. Queste le cose che mi sono piaciute di più, oltre ad una gestione perfetta dello smatwatch con il mio iPhone: le notifiche arrivano puntualissime. Posso dire che ho visto una reattività superiore anche a quella del mio Watch Ultra con l’arrivo delle notifiche? Sembra assurdo ma su questi punto, un plauso enorme a Huawei per l’ottimo lavoro svolto.

Conclusioni

Con un prezzo di circa 100/110€ (lo trovate qui su Amazon), questo dispositivo indossabile è comodo, compatto e piacevole da tenere al proprio polso senza mai doverlo togliere: mai un fastidio, mai una criticità, mai nulla. Certo, ci sono delle critiche: ricarica non proprio comoda, quadranti belli a pagamento e assenza di NFC ma i “pro” sono decisamente superiori e hanno fatto sì che il mio giudizio complessivo fosse completamente positivo.