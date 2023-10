Gli iPhone 15 sono stati rilasciati ufficialmente da sole poche settimane ma hanno già conquistato tutti e WindTre non ha perso l’occasione per aggiungere al suo listino i nuovi dispositivi. I clienti WindTre, infatti, hanno ora la possibilità di acquistare un iPhone 15 Pro abbinando ad esso un’offerta davvero conveniente.

Scopri come ottenere un iPhone 15 Pro e l’offerta WindTre con Giga illimitati!

I nuovi clienti WindTre possono attivare le ottime offerte presenti in listino scegliendo o meno di abbinare ad esse l’acquisto di uno smartphone a rate. I dispositivi proposti dal gestore sono numerosi e tra questi sono presenti i melafonini di ultima generazione.

WindTre permette di attivare la sua nuova offerta Protect Unlimited 5G attraverso la quale consente di ricevere un iPhone 15 Pro da 128 GB e i seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

In più, il costo di rinnovo include anche il servizio Call center senza attese, che consente di richiedere assistenza in qualsiasi momento gratuitamente, contattando il numero 159.

Attivando l’offerta in questione, i nuovi clienti dovranno sostenere 30 rate mensili da 24,99 euro. Dal 25° al 29° mese il costo mensile continuerà ad ammontare a 24,99 euro ma riguarderà esclusivamente la spesa prevista per lo smartphone. L’ultimo mese, infine, sarà richiesta una rata pari a 25,04 euro.

I clienti dovranno affrontare le spese tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, indicando la modalità di pagamento da utilizzare al momento dell’attivazione della tariffa. WindTre permette di scegliere tra numerosi dispositivi, inclusi i quattro modelli di iPhone 15 nei vari tagli di memoria e colorazioni. In base allo smartphone selezionato le spese mensili subiranno delle modifiche. Sarà sufficiente consultare il sito ufficiale o recarsi in uno dei punti vendita per conoscere tutti i dettagli.