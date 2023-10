Android Auto si sta per aggiornare con interessantissime novità per tutti gli utenti che sono soliti utilizzare il noto sistema di infotainment, infatti sarà possibile fruire di nuove applicazioni atte ad ampliare ulteriormente l’accessibilità di un sistema di per sé già molto completo.

Proprio il 2023 è stato l’anno che ha rivoluzionato l’esperienza con Android Auto, grazie agli ultimi aggiornamenti, infatti, è stato possibile godere di una interfaccia completamente nuova, condita con tante piccole migliorie in termini di funzioni e di accessibilità, sia per coloro che hanno l’app mobile, che per i fortunati con il sistema pre-installato nella vettura.

Android Auto, aggiornamento in arrivo con grandi novità

Le novità in arrivo con Android Auto sono innumerevoli, tutto parte con la recente introduzione di due applicazioni, stiamo parlando di WebEx e di Zoom, soluzioni che permettono di accedere alle conferenze anche dalla propria vettura, ma presentano due giuste limitazioni all’utilizzo. La conferenza dovrà essere solamente audio, non sarà possibile visualizzare nulla mentre si è in chiamata, ed allo stesso tempo sarà eseguibile solo a macchina ferma.

Gli utenti che oggi sono in possesso di una vettura elettrica a marchio Polestar, Renault o anche Volvo, potranno inoltre accedere ad un’altra applicazione, stiamo parlando di Amazon prime video. Avete capito bene, tutti potranno godere di serie TV e film dal sedile della propria vettura, sempre rispettando i suddetti requisiti: la macchina dovrà essere parcheggiata o in fase di ricarica.