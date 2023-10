Una notizia è balzata agli onori della cronaca nell’ultimo periodo, per quanto riguarda il dualismo esistente tra smartphone e radiazioni elettromagnetiche. Nell’avvicinamento alla vicenda, dovete comunque sapere che ogni dispositivo mobile emette un determinato quantitativo di radiazioni, queste sono variabili di modello in modello, ma sono tutte assoggettate da una Legge specifica che impone un limite massimo.

Il motivo è semplice, le radiazioni elettromagnetiche emesse dagli smartphone potrebbero essere cancerogene per l’organismo umano, e di conseguenza un quantitativo elevato, collegato con una esposizione prolungata, potrebbe causare non pochi problemi all’uomo. Per quanto riguarda l’Unione Europea, dato che i limiti possono essere variabili, si parla di un massimo di 2.0 W/kg di SAR, che va ad identificare quante radiazioni il corpo umano assorbe nel momento in cui viene esposto per circa 30 minuti.

Smartphone e radiazioni, una notizia inaspettata

La notizia tanto inaspettata riguarda la scoperta del Governo Francese di un Apple iPhone 12 in grado di raggiungere un livello SAR molto più alto del previsto, originariamente l’azienda aveva difatti comunicato un SAR di 0,99 W/kg, ma dalle recenti analisi condotte sul territorio transalpino, le radiazioni hanno superato anche 1,70W/kg.

Immediate sono state le reazioni con la minaccia di rimuovere iPhone 12 dal mercato francese e l’intimazione ad Apple di provvedere a mettere una pezza al problema. La stessa azienda americana ha confermato il rilascio di una patch che avrebbe limitato la potenza del segnale, con la conseguente riduzioni delle radiazioni che vengono emesse dallo stesso smartphone.