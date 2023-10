Un’offerta di PosteMobile la possiamo quasi definire irresistibile, poiché al proprio interno include un bundle di tutto rispetto, dietro il pagamento di un canone che non supera i 9 euro mensili. Ad impreziosirla troviamo la possibilità di accesso da ogni operatore telefonico in Italia, con oltretutto la navigazione fino a 300Mbps in download.

Il suo nome è Creami EXTRA WOW 150, di sicuro ne avete già sentito parlare nelle scorse settimane, si tratta di un’offerta molto valida che può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale di Posteitaliane, con un versamento iniziale che corrisponde nel complesso a 20 euro, suddiviso rispettivamente in 10 euro per la SIM e 10 euro per la prima ricarica (questo credito verrà utilizzato per la mensilità).

PosteMobile, un’offerta inarrestabile per tutti

La promozione, come vi abbiamo anticipato, ha un costo fisso di soli 8,99 euro al mese, attivabile da parte di ogni nuovo utente, sia con portabilità che non, e canone che dovrà essere correttamente pagato utilizzando solamente il credito residuo della SIM ricaricabile. Gli utenti che sceglieranno di richiederla potranno godere di credit illimitati, da utilizzare praticamente per minuti e SMS illimitati verso tutti, a cui aggiungere la presenza di ben 150 giga di internet in 4G+.

A differenza di tutti gli altri operatori virtuali, PosteMobile, come Fastweb Mobile per intenderci, permette di navigare ad una velocità molto più alta del normale, o meglio non limitata, raggiungendo idealmente anche fino a 300Mbps in download. In ultimo, non sono presenti vincoli contrattuali di durata.