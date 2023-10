I cellulari sono divenuti col tempo compagni di avventure che utilizziamo ogni giorno o che teniamo sempre nelle vicinanze. Questo perché grazie alle loro funzioni intuitive riescono a semplificarci la vita. Ma c’è un risvolto della medaglia risolvibile attuando un trucco.

Nonostante i continui aggiornamenti che permettono un’implementazione della propria privacy, i malintenzionati riescono a trovare escamotage per entrare negli smartphone. Potrebbe infatti accadere che questi ti stiano spiando usando il microfono. L’unico rimedio è che sì attuino delle misure preventive.

Il trucco per proteggervi tramite le impostazioni

Venire spiati dal proprio telefono con il microfono non è una cosa semplice da capire. Se però si ha qualche sospetto esiste questo trucco facile e veloce che vi permetterà di scoprire se questo avviene. Bisogna stare attenti a una piccola spia verde che solitamente appare accanto all’icona della batteria.

Nel momento in cui il cerchietto è acceso questo vuol dire che un’applicazione sta usando senza consenso il microfono dello smartphone. In quel momento ci si deve recare nelle Impostazioni e cliccare sulla voce Privacy e sicurezza. Fatto questo, va selezionata l’opzione Privacy e poi Dashboard della Privacy. In questa sezione si trova la scritta Microfono che va premuta per poter visualizzare tutte le applicazioni che vi sono collegate.

Se tra queste compaiono alcune sconosciute o per il quale non si è data l’autorizzazione vanno immediatamente eliminate. Lo stesso discorso è applicabile anche per la fotocamera. Il cellulare, infatti, può essere usato dagli spioni anche in tal senso. La procedura da effettuare è la stessa, controllando quali siano le applicazioni che utilizzano la videocamera. Di trucchi per il cellulare e per le app ne esistono parecchi, ma questo potrebbe fare davvero la differenza.