Whatsapp è sicuramente una delle app più usate al mondo ogni giorno da milioni di utenti. Ormai è divenuto uno dei mezzi di comunicazione principali grazie alle sue diverse modalità di messaggio, tra semplici testi a mini video, e la sua creatività. Tuttavia a volte può divenire un’arma a doppio taglio, soprattutto quando si vuole proteggere la propria privacy da conoscenti, familiari o dal partner. Sull’app esiste infatti l’opzione che consente di inviare la propria posizione in tempo reale: in alcune situazioni può essere estremamente utile per farci raggiungere, in altre vorremmo evitare di condividere tale informazione.

Il team di sviluppo dell’app Meta ha aggiunto nel corso del tempo sempre più funzioni per rendere la nostra esperienza semplice ed efficiente. Tra queste esiste un trucco che potreste utilizzare per celare la vostra posizione ed inviarne una fasulla.

Come inviare una falsa posizione su Whatsapp

Whatsapp è così piena di funzionalità che è difficile restarne al passo, alcune infatti potrebbero essere a voi sconosciute. Un esempio è proprio la possibilità di inviare una posizione falsa in chat ad un altro utente. Un trucco semplice, ma geniale che può tornare molto utile.

Come si fa? Prima di tutto bisogna aprire la chat con la persona alla quale intendete inviare la posizione e selezionare il tasto + con l’opzione “Posizione” come al solito. Si aprirà dunque la schermata con la mappa e un riquadro più piccolo al di sotto con il quale condividere il luogo in cui ci troviamo. Il riquadro deve essere chiuso così potremmo interagire direttamente con la mappa.

Qui, potrete inserire un qualsiasi indirizzo a vostra scelta o spostare l’indirizzo in maniera manuale. Fatto ciò vi basterà inviarla e l’altro utente crederà che sarete nel luogo indicato, mentre voi vi troverete da tutt’altra parte.

Il trucco, come avete potuto vedere, è molto semplice e facile da utilizzare, magari per nascondere al partner di essere fuori con amiche/ amici invece che in palestra. Una piccola soluzione che Whatsapp offre da sempre e che ora potrete usare a vostro piacimento.