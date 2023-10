Ad ottobre non mancheranno le promozioni per la telefonia mobile. TIM, in particolare, vuole essere al centro della scena delle telecomunicazioni, con una serie di ricaricabili molto vantaggiose con soglie di consumo alte e con costi da vero e proprio ribasso.

TIM, le grandi tariffe per il mese di ottobre

In autunno il provider italiano mette a disposizione di tutti i suoi clienti alcune tariffe, il cui cost è anche inferiore ai 10 euro. Un primo esempio è dato dalla tariffa Gold Pro. Questa promozione mette a disposizione di tutti gli abbonati minuti no limits per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e ben 70 Giga per navigare in internet. Il costo mensile sarà di soli 7,99 euro.

In alternativa alla Gold Pro, i clienti che decidono di passare a TIM possono anche scegliere la tariffa Steel Pro. In quest’occasione il costo per gli abbonati sarà persino inferiore, solo 6,99 euro ogni trenta giorni con un pacchetto di consumi che prevede minuti no limits verso tutti, SMS infiniti e ben 60 Giga per navigare in internet.