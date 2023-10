È arrivata la fine per iPhone, i Pixel di Google stanno CRESCENDO sui mercati

Google a breve lancerà la serie Pixel 8. Anche se il 4 ottobre sarà sicuramente un giorno importante per il colosso di Mountain View, pare che l’azienda abbia un motivo per aprire già da adesso. A quanto sembra infatti le vendite dei suoi Pixel stanno aumentando all’interno di un mercato importante e allo stesso tempo stanno rubando una buona quota di mercato ad uno dei concorrenti più grandi.

La terza economia più grande del mondo, il Giappone, sembrerebbe avere molto interesse nei Pixel ultimamente. Stando ai risultati di Counterpoint Research le vendite di Pixel sarebbero cresciute di circa 6 volte durante il secondo trimestre del 2023, facendo un paragone con l’anno scorso.

iPhone vede le sue vendite scendere, crescono quelle dei Google Pixel

La crescita delle vendite ha fatto crescere di conseguenza anche la quota di mercato di Google in Giappone del 12%. Allo stesso tempo, nello stesso lasso di tempo, la quota di mercato dell’iPhone è scesa vertiginosamente: si parla di una caduta dal 58% al 46%. Ciò fa capire che per la prima volta negli ultimi due anni Apple avrebbe rallentato nella nazione orientale.

A quanto sembra, il merito sarebbe da attribuire ai Google Pixel 6a e 7a. Questo è quanto affermato da Anshel Sag, principale analista mobile di Moor Insights & Strategy:

“Il Giappone è una storia di enorme successo per Google e il team Pixel. Sembra che la maggior parte di questi dispositivi provenga dai modelli economici Pixel 6a e 7a, il che probabilmente significherebbe che Google ha conquistato con successo la parte centrale del mercato degli smartphone in Giappone.”

Al momento, il valore della valuta giapponese sta scendendo. Così i prodotti come gli smartphone stanno diventando più costosi. Si ritiene che questo potrebbe essere uno dei motivi principali alla base del cambiamento poiché gli iPhone sono più costosi dei telefoni di Google. E non aiuta di certo il fatto che stiano arrivando meno scorte ai grandi magazzini in zona.