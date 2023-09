Molti utenti, se non proprio la maggior parte, hanno l’abitudine di ricaricare lo smartphone nel corso delle ore notturne, una prassi che di per sé non presenta negatività particolari, a patto che vengano rispettate specifiche linee guida che diventano fondamentali per evitare problematiche di alcun tipo.

La prima cosa da sapere è cosa accade all’interno dello smartphone mentre si trova collegato alla presa a muro, infatti il grande afflusso di energia che confluisce nella batteria, provoca di conseguenza un surriscaldamento della stessa. Essendo il dispositivo mobile molto spesso spento, non ha attive le tecnologie di dissipazione del calore, faticando ancora di più alla dissipazione dello stesso.

Smartphone, fate attenzione se lo caricate di notte

Da tutte queste considerazioni nasce il consiglio spassionato di non seguire la moda o la tendenza del momento, di portare con sé lo smartphone sotto le coperte mentre si sta dormendo, ed allo stesso tempo lasciandolo attaccato alla presa a muro. Il motivo è semplice: sotto le lenzuola vige una sorta di camera di surriscaldamento, all’interno della quale lo smartphone non riesce a raffreddarsi quanto vorrebbe, e quindi continuerebbe a scaldarsi.

La conseguenza più diretta riguarda un difetto della batteria, che la porterebbe a rovinarsi, ma i rischi sono ben più gravi, con la fusione della stessa, per arrivare agli estremi come la fusione o l’esplosione. L’unica cosa che vi possiamo dire è di fare attenzione a come ricaricare lo smartphone.