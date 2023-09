La nuova TRUFFA alle banche che deruba gli utenti italiani

Qualcuno credeva non fosse più abitudine dei truffatori inviare messaggi del genere ma a quanto pare succede ancora. Una nuova truffa è arrivata tramite e-mail a decine di migliaia di persone, molte di queste in Italia.

Tramite il semplice testo riuscirebbe a convincere le persone a collegare la propria carta, rubandogli così i soldi.

Nuovo tentativo di truffa con il nome di Amazon, attenzione massima!

Proprio qui potete notare cosa c’è scritto all’interno del testo che sta rubando soldi a tantissimi utenti in Italia nell’ultimo periodo.

500€ spendibili su amazon

Oggi è il tuo giorno fortunato! Solo oggi ci sono in palio 15 buoni Amazon da 500€!

Siamo felici di comunicarti che il tuo nome é stato sorteggiato

tra i finalisti e che sei ad un passo dal vincerne uno adesso!

1. Nome utente 1

2. IL VOSTRO NOME

3. Nome utente 3

Non perdere questa opportunitá.

L’estrazione avverrá domani nella nostra

sede di Roma e noi non vogliamo dare il tuo premio a qualcun altro!

Sarà quindi questo il messaggio che vi ritroverete improvvisamente all’interno della casella e-mail. State molto attenti siccome ci sarà un link alla fine che vi chiederà di confermare il tutto, inserendo poi i vostri dati della carta. Il messaggio è un chiaro tentativo di phishing che è stato inviato a decine di migliaia di persone, con lo scopo di riuscire ad imbrogliare quanti più utenti possibile.

Sebbene siano chiaramente riconoscibili messaggi del genere, sono ancora tantissime le persone che purtroppo ci cascano in maniera ricorrente. State quindi molto attenti e non date mai nulla per scontato, anche se le vostre capacità sono elevate.