Un grandissimo risparmio vi attende con la promozione TOP 150 di 1Mobile, azienda capace di investire fortemente su soluzioni economiche, condite ed infarcite però con tantissimi contenuti altamente interessanti per il pubblico finale.

L’offerta di cui vi parliamo nell’articolo ha tiratura estremamente limitata, sta a significare che è in scadenza nella giornata di oggi, 30 settembre 2023, e di conseguenza a partire da domani potrebbe non essere più effettivamente attivabile. La richiesta può essere presentata direttamente online dal sito ufficiale, con ampie libertà di scelta da parte dell’utente, infatti è libera sia su nuova numerazione (costo della SIM di 5 euro), o con portabilità gratuita da ogni operatore telefonico.

1Mobile, cosa nasconde la promo

La promozione, che prende il nome di TOP 150 lo ricordiamo, presenta prima di tutto un vantaggio non da poco: la prima mensilità ha un costo di soli 5 euro, cosicchè gli utenti possano effettivamente testare il servizio, prima di iniziare a pagarla a prezzo pieno, pari a 7,99 euro. Il canone non presenta limitazioni particolari, il versamento dello stesso è libero ogni mese con credito residuo, e non sono inclusi vincoli di durata (ciò sta a significare che è possibile abbandonare 1Mobile in un qualsiasi momento, dopo i primi 6 mesi).

Il bundle effettivamente offerto è comunque molto valido, poiché è composto da illimitati minuti da utilizzare verso tutti, 50 SMS verso altrettanti numeri di telefono, che si conclude tutto con 150 giga di internet alla massima velocità disponibile in Italia