I clienti di Iliad negli ultimi giorni del mese di settembre ritravano a listino una delle promozioni low cost più apprezzate dal grande pubblico. In questo inizio di autunno, infatti, il provider francese ha deciso di riportare in auge la sua Giga 150, una delle tariffe più apprezzate nel campo della telefonia mobile.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero

I clienti che scelgono di attivare questa ricaricabile di Iliad avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti i numeri della rubrica e ben 150 Giga per la connessione di rete. Il prezzo commerciale per questa tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni. Oltre a questo prezzo mensile sarà necessaria solo l’aggiunta una tantum di ulteriori 9,99 euro al mese per ricevere la SIM.

La Giga 150 rappresenta senza dubbio una delle migliori proposte per coloro che decidono di attivare una SIM con il provider francese. Tra le sorprese che assicura questa ricaricabile vi è però anche la tecnologia 5G a costo zero. Gli abbonati che scelgono Iliad potranno quindi connettersi alle velocità maggiori sul mercato senza alcun extra rispetto al prezzo base della promozione.

Nel corso di queste settimane, lo stesso operatore sta intensificando i suoi sforzi per garantire sempre maggiori livelli per l’affidabilità e l’estensione delle sue reti. Per il futuro prossimo, inoltre, Iliad ha già messo in preventivo la copertura totale del territorio con il 5G, con risultati da raggiungere entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.