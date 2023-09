L’intelligenza artificiale è una delle tecnologie più incredibili che si potessero sviluppare dalle menti umane. Sicuramente si tratta di un qualcosa di estremamente promettente ma allo stesso tempo potenzialmente pericoloso, se non dosato bene.

Se ne parla tanto ultimamente ma cos’è l’IA di preciso? L’intelligenza artificiale è quel campo tecnologico che permette di replicare i processi cognitivi umani come il linguaggio, l’elaborazione del pensiero e la creatività.

L’IA è davvero una creazione sensazionale che rivoluzionerà molti campi della quotidianità, come d’altronde sta già facendo. Se utilizzata con criterio, e supervisionata dagli esseri umani, potrebbe rendere la nostra vita molto più semplice soprattutto in alcuni ambiti specifici come la medicina e l’ingegneria.

Molti sono già gli usi che se ne fanno attualmente e molti altri potrebbero essere scoperti con il tempo.

IA, una mano nella scoperta della vita oltre la Terra

L’intelligenza artificiale è approdata anche in un campo di ricerca molto importante per l’umanità.

Come ben sappiamo l’uomo è da anni alla ricerca di vita extraterrestre e in particolare di pianeti che siano in grado di ospitarla, visto che è molto probabile che prima o poi la Terra esaurisca le proprie risorse e non sia più adatta a ospitare l’umanità.

Fino a questo momento la ricerca dell’uomo si è limitata a localizzare delle biomolecole di asteroidi o pianeti ma questo metodo non è molto affidabile perché la presenza di molecole organiche non è automaticamente segno di vita.

Adesso, grazie all’IA, si è trovato un metodo alternativo e molto più efficace (più del 90%) che permette la differenziazione di molecole biologiche da quelle abiotiche.