Ormai da alcuni mesi a questa parte si parla sempre di più della dura crisi che il settore automobilistico sta affrontando. Una crisi che purtroppo riguarda tantissimi costruttori che si trovano a dover fare i conti con cambi di strategie, tagli agli investimenti, probabili chiusure di alcuni stabilimenti e conseguenti licenziamenti dei lavoratori.

Un settore auto che in tutta Europa sta affrontando diversi problemi. A tal proposito, ACEA ha deciso di presentare alcune proposte al Piano Industriale per il settore automobilistico che la Commissione Europea dovrebbe rivelare nel corso dei prossimi giorni. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo di cosa si tratta nello specifico.

Crisi auto: le proposte avanzate da ACEA

Sapere che il settore delle quattro ruote sta affrontando una crisi profonda come quella attuale non è certamente una buona notizia. Con l’obiettivo di contribuire e tentare, dunque, di cercare di migliorare la situazione della crisi auto, l’associazione ACEA chiede che l’Unione Europea inizi ad andare incontro ai costi di manodopera. Costi di manodopera del tutto elevati in un settore come quello delle quattro ruote. Tra le richieste, non mancano però energia e produzione di batterie per veicoli elettrici.

E’ chiaro a tutti che l’obiettivo è quello di ottenere risposte valide dall’Unione Europea affinché si possano avere le adeguate condizioni per una produzione a prezzi accessibili e migliorare l’attuale crisi automobilistica. A tal proposito, ACEA ha anche richiesto che venga reso più semplice l’accesso ai finanziamenti cosi da avere maggiori opportunità e meno costi iniziali da sostenere.

Naturalmente, non viene messa da parte la necessità di riuscire a creare una politica in grado di sostenere la decarbonizzazione. Decarbonizzazione che in un settore come quello delle quattro ruote è certamente indispensabile. Creare adeguate condizioni affinché avvenga una transizione guidata dal mercato. Ma anche aumentare i progetti per l’implementazione di reti di ricarica. Tutte proposte avanzate da ACEA all’Unione Europea.