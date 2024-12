Sono tante al giorno d’oggi le aziende e le case automobilistiche che decidono di dare il via a delle collaborazioni per realizzare soluzioni innovative per i propri veicoli. Come sappiamo, infatti, lo sviluppo di nuove tecnologie è sempre tra le priorità dei costruttori automobilistici che puntano a portare sul mercato veicoli con prestazioni sempre più ottimizzate. E’ il caso di Brembo e Michelin che, nelle scorse ore hanno annunciato di aver stretto un accordo con l’obiettivo di portare sul mercato pneumatici intelligenti.

Dotate le vetture di tecnologie avanzate, non può che ottimizzare le prestazioni del veicolo e, al tempo stesso, migliorare l’esperienza di guida dell’automobilista. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli al riguardo.

Michelin e Brembo insieme per pneumatici intelligenti

Sia Brembo che Michelin sono due realtà ben note a tutti poiché nel corso degli anni sono riusciti a lanciare sul mercato soluzioni che gli hanno permesso di diventare punti di riferimento eccellenti per gli utenti e per i costruttori del settore delle quattro ruote. Non a caso, dunque, parliamo di un accordo che consentirà alle due azienda di realizzare soluzioni integrate tra freni e pneumatici. Componenti che, come tutti sappiamo, hanno una stretta connessione tra loro. L’obiettivo è senza alcun dubbio quello di utilizzare le nuove tecnologie al fine di riuscire ad ottimizzare il funzionamento dei sistemi con algoritmi di calcolo.

In merito alla decisione di procedere con l’importante accordo, non sono mancate le parole da parte del CEO di Brembo che ha voluto sottolineare i passi avanti effettuati nel corso degli ultimi anni dall’azienda. Azienda che viene considerata in grado di unire capacità nello sviluppo software con l’esperienza nel lato ruota del veicolo, grazie al know-how unico nel padroneggiare pinze, dischi freno e materiali di attrito. Tuttavia, lo stesso CEO, Daniele Schillaci, ha fatto riferimento al SENSIFY che rappresenta il nuovo standard nella frenata dato che ha l’obiettivo di mirare a una visione di zero incidenti. Non a caso, tale partnership con Michelin dimostra il potere della collaborazione e dell’innovazione nell’industria automobilistica.

Nei test effettuati sui nuovi pneumatici si è riusciti a ottenere una riduzione delle distanze di frenata fino a quattro metri ma anche una risposta più rapida dell’impianto frenante. Non dimentichiamo che gli pneumatici connessi di Michelin consentiranno di fornire dati al sistema frenante Sensify con intelligenza artificiale del costruttore Brembo.