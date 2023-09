Una serie di importanti aggiornamenti si sono susseguiti in casa WhatsApp durante queste ultime settimane. La piattaforma di messaggistica istantanea ha deciso di accogliere alcune richieste del pubblico, attraverso alcuni upgrade a lungo attesi.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Oltre agli aggiornamenti che sono saliti alla ribalta degli utenti e degli addetti ai lavori come il tool per modificare messaggi già inviati e la possibilità di collegare il proprio profilo ad alcuni dispositivi secondari, in queste ultime settimane WhatsApp ha proposto anche una novità relativa all’invio delle foto.

Una delle critiche più aspre mosse storicamente a WhatsApp riguardava, sino a questo memento, la mancata possibilità di inviare foto ed immagini in alta definizione. Attraverso un ultimo aggiornamento, invece, gli sviluppatori hanno finalmente assicurato al pubblico la possibilità di inviare foto anche con la qualità dell’HD.

Non ci sarà più quindi l’algoritmo attraverso cui WhatsApp andava a modificare le immagini inviate attraverso la sua piattaforma, causando anche una conseguente perdita di qualità. Lo stesso procedimento sarà speculare anche per i video.

Gli utenti potranno attivare opzionalmente la funzione per l’invio delle immagini in alta definizione. Per attivare questa funzione sarà necessario aprire la chat e recarsi nel menù Impostazioni di WhatsApp alla sezione Spazio e dati. E’ bene però ricordare un dettaglio importante: coloro che sceglieranno di effettuare invii di file indimensioni reali su Android o su iPhone di ultima generazione utilizzeranno molta più memoria per il loro device per l’archiviazione dei suddetti elementi multimediali.