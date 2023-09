Una grande novità sta per arrivare direttamente su WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, pare essere pronta ad aggiornarsi con l’introduzione di un qualcosa di quasi unico, infatti finalmente avremo la possibilità di loggarsi all’account con la passkey.

Il nuovo sistema di autenticazione andrebbe infatti a rendere molto più versatile l’accesso all’app, permettendo all’utente di non solo inserire una password per la visione delle chat, ma semplicemente utilizzare il riconoscimento del viso o delle impronte, impedendo così l’accesso indesiderato da parte degli sconosciuti. Di questa funzione si era già parlato in passato, ma indubbiamente se ne erano perse le tracce, fino a qualche giorno fa quando i ragazzi di WABetainfo l’hanno nuovamente scovata in una beta di WhatsApp.

WhatsApp, grande novità in arrivo per tutti

Gli utenti potranno decidere in un qualsiasi momento di crearne una nuova o di revocarla, la stessa verrà conservata direttamente nel password manager di riferimento. La funzione è comparsa nella versione 2.23.18.18 della beta, con un design completamente cambiato rispetto al passato; al momento attuale non sappiamo quando verrà effettivamente inclusa nella release definitiva scaricabile dagli store.

Al contrario stiamo assistendo ad un profondo restyling dell’app su iOS, con importanti cambiamenti nelle icone e nelle tonalità di colore, portando quindi un rinnovamento che mancava da molto tempo e che porterà una ventata di freschezza e novità nella nota applicazione di messaggistica istantanea. Anche in questo caso, l’aggiornamento verrà rilasciato a breve e sarà completamente gratuito per tutti.