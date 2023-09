Tesla ha presentato ufficialmente l’ultima versione aggiornata del suo nuovo robot umanoide, dimostrando la sua capacità di adattarsi all’ambiente e persino di praticare yoga. Si tratta di un progresso significativo per Optimus, che solo un anno fa non era in grado di camminare senza assistenza. Adesso riesce persino a fare cose ben più complesse.

“Optimus è ora in grado di autocalibrare braccia e gambe”, afferma un video che mostra il robot in una tipica posizione da vero esperto di yoga. Gli esseri umani potrebbero persino utilizzarlo come una sorta di istruttore personalizzato per poter apprendere al meglio i movimenti corretti da eseguire. “Calibrato con precisione, Optimus adesso apprende varie attività in modo più efficiente che mai. Ad esempio, ora può ordinare i blocchi per colore in modo completamente autonomo. E lo fa affrontando la realtà dinamica del nostro mondo”. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha condiviso il video dimostrativo su X con la didascalia “progresso”.

Optimus, il nuovo robot pensato da Tesla di Elon Musk che riesce a fare qualsiasi cosa persino praticare yoga

Musk ha precedentemente affermato che il robot umanoide realizzato da Tesla ha il potenziale per essere “più produttivo” del business automobilistico stesso dell’azienda. È stato sviluppato per sostituire il lavoro che gli esseri umani tendono a scartare, con la sua forma umanoide progettata per consentirgli di svolgere compiti semplici e più complessi, dal fare la spesa in un supermercato al lavorare in fabbrica. “In futuro, il lavoro fisico sarà una scelta”, dichiara Musk. Secondo il miliardario Optimus è la chiave per trasformare Tesla in un’azienda da 10 trilioni di dollari.

Tesla deve ancora fornire informazioni precise e più dettagliate sul prezzo o sulla data di rilascio di Optimus. Anche se si prevede che le prime versioni saranno testate sulla linea di produzione di veicoli dell’azienda. Al Tesla AI Day dello scorso anno, Musk ha affermato che le consegne potrebbero avvenire entro i prossimi cinque anni, sebbene le sue stime siano in genere eccessivamente ambiziose. Tesla sta inoltre attualmente intraprendendo una campagna di assunzioni per contribuire ad accelerare lo sviluppo di Optimus, con oltre 50 posizioni elencate sul suo sito Web relative al settore della robotica.