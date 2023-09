Uno smartphone è esploso in India causando gravi ferite a tre persone situate nei pressi del device. Ma la già grave situazione è stata resa ancora più pericolosa dalla presenza di una lattina di deodorante che è stata coinvolta dall’esplosione.

Il tutto è avvenuto nella casa di uno dei feriti a Nashik, una città Indiana. La particolarità dell’incidente è legata all’entità dell’esplosione, tale da rompere i vetri delle auto parcheggiate nei pressi della casa.

Infatti, quando si sono verificati incidenti che hanno portato all’esplosione di uno smartphone, i danni erano limitati all’area vicina al device. In questo caso, c’è stato un raggio di azione molto più ampio.

I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale dove i medici hanno registrato alcune lesioni gravi. Per fortuna, tutte le persone coinvolte sembrano fuori pericolo. Le indagini sulla dinamica dell’esplosione sono ancora in corso e non si hanno dettagli sul modello di smartphone.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, lo smartphone sotto carica non è stata l’unica causa di un’esplosione così devastante. Una lattina di deodorante era posizionata nei pressi del dispositivo e, dopo la prima vampata, il deodorante ha preso fuoco causando gli ulteriori danni.

I testimoni indicano che il botto ha divelto la finestra vicino alla quale si trovava lo smartphone e ha danneggiato le altre finestre della casa. Inoltre, sono andati in frantumi i finestrini delle auto parcheggiate in strada. All’interno della stanza, invece, sono bruciati i mobili.