Il produttore cinese Oppo sta continuando la sua crescita nel settore degli smartphone, soprattutto per quanto riguarda la fascia media del mercato. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha annunciato ufficialmente negli Emirati Arabi Uniti un nuovo entry-level della serie A, ovvero il nuovo Oppo A18. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Oppo annuncia ufficialmente negli Emirati Arabi il nuovo entry-level Oppo A18

Un po’ a sorpresa, il produttore tech Oppo ha tolto i veli negli Emirati Arabi Uniti un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato mobile. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Oppo A18. In realtà, sembra che non si tratti di uno smartphone proprio inedito.

Le sue caratteristiche tecniche, infatti, sono pressoché le stesse di Oppo A38, presentato in Cina appena qualche settimana fa. Sul fronte troviamo infatti lo stesso display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.56 pollici e con refresh rate da 90Hz. Anche le prestazioni sono sempre affidate al soc MediaTek Helio G85. Vi riassumiamo comunque qui di seguito le specifiche tecniche.

Oppo A18 – specifiche tecniche