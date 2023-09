iPhone 15 Pro e 15 Pro Max - allarme Chipgate, problemi di surriscaldamento

Ogni anno, il lancio di un nuovo iPhone è accompagnato da una serie di aspettative e, inevitabilmente, da qualche problema tecnico. Quest’anno, il “gate” riguarda un problema di surriscaldamento che affligge gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Nonostante Apple sia nota per risolvere rapidamente questi inconvenienti con aggiornamenti del firmware, la questione sta suscitando preoccupazione tra gli utenti.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, cosa sta succedendo?

Normalmente, un surriscaldamento del dispositivo è atteso quando il processore è sottoposto a carichi di lavoro elevati, come durante l’esecuzione di giochi ad alta definizione o il rendering di video in 4K. Tuttavia, gli utenti hanno segnalato che questi nuovi modelli di iPhone si surriscaldano anche durante attività quotidiane come scattare foto o inviare messaggi. Le segnalazioni non provengono solo da fonti isolate; infatti, su forum ufficiali e piattaforme social, centinaia di utenti hanno convalidato il problema.

La risonanza del problema

Un thread sul Forum ufficiale Apple ha attirato l’attenzione di oltre 1333 persone che hanno confermato di aver riscontrato lo stesso problema. Alcuni utenti hanno persino dichiarato che il dispositivo diventa talmente caldo da essere difficile da tenere in mano. Per escludere che il surriscaldamento sia dovuto a processi in background, abbiamo condotto un test ripristinando un iPhone 15 Pro e configurandolo come un “nuovo telefono”. Purtroppo, il problema persiste, suggerendo che la causa potrebbe essere legata al processore stesso. Dovremmo quindi parlare di un “Chipgate”?

Sebbene sia probabile che Apple risolverà questo problema con un aggiornamento del firmware, è fondamentale che gli utenti continuino a segnalare questi episodi. La trasparenza e la rapida diffusione delle informazioni sono essenziali per accelerare il processo di risoluzione.