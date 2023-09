WhatsApp è ancora il punto di riferimento principale per la messaggistica in Italia. Sono milioni gli utenti, e di ogni fascia d’età, che quotidianamente si affidano al servizio di casa Meta per contattare amici, parenti, ma anche colleghi di lavoro o semplici conoscenti. La semplicità e la comodità di WhatsApp in termini di comunicazione fa però da contraltare ai numerosi pericoli che si celano dietro la chat, a partire dalle oramai famose catene di messaggi.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Le catene sono uno strumento oramai storico utilizzato da sempre più malintenzionati per inviare messaggi spam ad una moltitudine di utenti in un lasso di tempo circoscritto. Se alcuni messaggi spam sono innocui e lasciano il tempo che trovano, altri invece sono molto pericolosi per la sicurezza online del pubblico.

Gli utenti di WhatsApp, in particolar modo, devono evitare per quanto possibile tutti i messaggi che promuovono finti codici sconto, il cui valore è anche superiore ai 1000 euro. Gli hacker promuovono questi coupon (ovviamente fasulli) legati ai principali marchi del mondo hi-tech o anche ai brand dell’abbigliamento e della moda per spingere gli utenti a compilare form in allegato ai messaggi con i propri dati di anagrafica.

L’obiettivo dei cybercriminali attraverso catene e messaggi spam è molto semplice: grazie ai form in allegato ai messaggi dei coupon gli hacker riescono ad ottenere informazioni riservate di migliaia di utenti, informazioni che saranno poi utilizzate per creare profili fasulli in rete o anche per dar seguito a veri e propri tentativi idi furti d’identità.