Eufy Security, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi di sicurezza per le nostre case, e non solo, ha oggi annunciato una linea di videocamere con una particolarità quasi unica: il doppio sensore con intelligenza artificiale. In altre parole i prodotti vanno ad integrare un obiettivo grandangolare ed un teleobiettivo, nell’idea comunque di riuscire a ridurre al massimo gli angoli ciechi, fornendo così maggiore sicurezza.

Sono ben quattro i modelli ufficialmente presentati con le medesime caratteristiche di base:

Video Doorbell E340 – una telecamera cablata con risoluzione massima in 2K, che presenta anche visione notturna a colori e rilevamento umano – 179,99 euro.

– una telecamera cablata con risoluzione massima in 2K, che presenta anche e rilevamento umano – 179,99 euro. SoloCam S340 – camera alimentabile tramite l’energia solare, è completamente wireless, ha una risoluzione massima in 3K con visuale regolabile da remoto ed una fotocamera panoramica – 199 euro.

– camera alimentabile tramite l’energia solare, è completamente wireless, ha una risoluzione massima in con visuale regolabile da remoto ed una fotocamera panoramica – 199 euro. Indoor Cam S350 – camera da interno a 360 gradi, con zoom in 4K a 8X – 129 euro.

– camera da interno a 360 gradi, con in 4K a – 129 euro. Floodlight Cam E340 – camera da esterno che permette la registrazione h24, con possibilità di controllarla da remoto per ruotarla a 360 gradi ed offre una risoluzione massima in 3K – 229 euro.

Eufy, i pregi delle nuove telecamere

Come anticipato, il punto di forza sarà proprio l’integrazione di due sensori in ogni fotocamera, con un grandangolare, per registrazioni video che verranno salvate sulla memoria ed una risoluzione elevata, per passare poi al teleobiettivo, con zoom ottico 3X per vedere anche ad una distanza superiore al normale, fino a 10 metri (zoom ibrido fino a 8X).

Oltre a questo sono caratterizzato dall’integrazione dell’intelligenza artificiale, un tracciamento multi-camera che, con la sincronizzazione con l’HomeBase S380, permette di unire più clip video dello stesso soggetto, provenienti però da telecamere di sicurezza differenti. Una comodità indubbiamente incredibile che facilita di molto la vita dell’utente finale, la funzione verrà introdotta entro la fine del 2023 in prova gratuita tramite abbonamento (poi sarà da acquistare a parte).

I possessori di HomeBase S380 potranno godere di un enorme spazio di archiviazione locale, grazie alla presenza dello slot dedicato fino a 16TB massimi di memoria interna, più che sufficiente per memorizzare sei mesi di informazioni e video h24. La stessa base utilizza la tecnologia di apprendimento automatico BionicMind AI, utile per identificare volti e posizioni, memorizzandole per il riconoscimento futuro, con tag e notifiche specifiche (così da evitare falsi positivi, nel caso in cui ad esempio individui un parente).