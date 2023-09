Gli smartphone fanno ormai totalmente parte della nostra vita.

Utilizzati anche per questioni lavorative oltre che personali, sono diventati un dispositivo indispensabile, senza cui sembra quasi di sentirsi fuori dal mondo.

Tuttavia, un uso eccessivo e un’esposizione costante ai telefoni cellulari può essere particolarmente pericoloso per la nostra salute, a causa della emissione di radiazioni che vengono assorbite dal nostro corpo.

A tal proposito, per aiutarvi nell’acquisto del vostro futuro smartphone, vi consigliamo di consultare sempre il valore dell’indice SAR, presente su ogni confezione.

Tale indice infatti esprime, in termini numerici, la quantità di radiazioni emesse dallo smartphone che vengono assorbite dal corpo e dalla testa.

Smartphone e radiazioni, ecco quelli i più e i meno pericolosi

A tal proposito, speriamo di potervi essere utili, nel fornirvi la lista degli smartphone attualmente considerati tra quelli più “pericolosi”.

Ai primi posti abbiamo infatti:

Il Huawei Mate 9 , con un valore SAR di 1.69 w per kg;

, con un valore SAR di 1.69 w per kg; Xiaomi A1, con ben 1.75 w per kg.

A questi seguono rispettivamente:

Google Pixel 3 e Pixel 4;

Pixel 3 e Pixel 4; Samsung Galaxy S20 Plus;

Galaxy S20 Plus; Samsung Galaxy A52 e A42;

Galaxy A52 e A42; Xiaomi Mi Note 10;

Mi Note 10; Huawei Nova 5T e P Smart.

Tuttavia, vi è anche un’altra lista che pensiamo possa esservi utile, ed è quella degli smartphone meno radioattivi e pericolosi del mercato. Tra cui abbiamo: