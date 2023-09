Qualcomm, ufficiali Snapdragon XR2 Gen 2 e Snapdragon AR1 Gen 1

Qualcomm ufficializza oggi le due nuove piattaforme di elaborazione spaziale, stiamo parlando di Snapdragon AR1 Gen1 e di Snapdragon XR2 Gen2, soluzioni per portare la tecnologia della prossima generazione su dispositivi a realtà virtuale, a realtà mista ed anche smart glasses.

Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

La piattaforma nasce per rendere disponibile a tutti le tecnologie MR e VR, approfittando di dispositivi senza batteria esterna, sempre più sottili e confortevoli per l’utente finale. La sua GPU è 2,5 volte superiore alle generazioni precedenti, con immagini ricche, dettagliate ed in grado di raggiungere più FPS, con risoluzioni fino a 3K. L’AI è 8 volte migliore rispetto alla Gen 1, il che porta ad un tracciamento posizionale più fedele, che viene combinato a sua volta con una visione computerizzata accelerata ed il pieno supporto ad un numero elevato di telecamere simultanee: fino a dieci. La piattaforma è compatibile con FastConnect di Qualcomm, con WiFi 6 e WiFi 7, senza dimenticarsi di Snapdragon Sound Technology Suite, utilissimo per ridurre al massimo la latenza (fino ad un massimo di 12ms) ed abilitare l’audio spaziale.

Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1

Pensata prevalentemente per gli smart glasses, ottimizza la potenza con una forte riduzione della temperatura, in modo da permettere agli utenti una acquisizione continua, mantenendo comunque un peso inferiore alla media. La piattaforma ha un doppio ISP premium, per catturare foto e video in prima persona, tutto senza dover toccare nulla sfruttando gli occhiali, grazie anche al supporto fino a otto microfoni per audio straordinario. L’intelligenza artificiale integrata permette di migliorare la qualità delle immagini (e non solo), con funzioni di traduzione in tempo reale e di ricerca visiva. Il pieno supporto ai display binoculari, permette di fonderli nel campo visivo dell’utente, sfruttando altresì la connettività FastConnect 7080 ed il bluetooth 5.3.

Entrambe le piattaforme descritte nell’articolo arriveranno sul mercato nel 2023 con i nuovi dispositivi di Meta: Meta Quest 3 e Ray Ban Stories.