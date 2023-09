Il mondo dell’IPTV è letteralmente sotto shock, dopo le ultime decisioni prese dal Governo Italiano per contrastare un fenomeno malauguratamente molto diffuso in Italia (coinvolge circa 10 milioni di persone), che porta a perdite incredibili per il settore ogni anno (oltre 1 miliardo di euro).

Consapevoli di dover fare di tutto per cercare di limitare al massimo la problematica, gli uomini al potere in Italia hanno deciso di mettere in atto specifiche contromisure. Il primo aspetto su cui si sono concentrati è la tempestività di azione, ciò sta a significare che impedire agli utenti di prendere parte all’illegalità potrebbe essere il giusto deterrente, per questo motivo hanno conferito maggiori poteri all’AGCOM, la quale oggi può imporre al provider telefonico l’interruzione del segnale anche nel giro di 30 minuti.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che potrete avere solamente iscrivendovi al canale Telegram di TecnoAndroid, raggiungibile mediante questo link.

IPTV, la multa è sicura per tutti gli utenti, ecco cosa si rischia

Coloro che invece proseguiranno imperterriti nel commettere un reato, che da sempre si ritengono più al sicuro degli altri, proprio perchè di difficile individuazione, ora rischiano multe molto più salate, che partono da un minimo di 516 euro, fino ad arrivare anche a diverse migliaia di euro (chi trasmette il segnale, al contrario, rischia una pena detentiva).

Le novità non finiscono qua, infatti il Governo ha pensato di attivare un sistema di rapida individuazione dell’utente finale, così da trasmettere più paura e timore di essere effettivamente scoperti, facilitando così la scoperta di chi sta commettendo il reato.