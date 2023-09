Kena Mobile - offerta da 130GB, un pacchetto completo a prezzo competitivo

Nel panorama delle offerte di telefonia mobile, Kena Mobile si distingue con una nuova promozione che offre un pacchetto completo di 130GB, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto a soli 6,99€ al mese. Questa tariffa è particolarmente vantaggiosa per i clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri operatori.

Kena Mobile: i dettagli dell’offerta

La promozione di Kena Mobile è strutturata per offrire un’esperienza di navigazione in 4G fino a 60Mb/s in download e 30Mb/s in upload. Con 130GB di dati, gli utenti hanno la libertà di fruire di contenuti ad alta risoluzione, aggiornare applicazioni o lavorare in mobilità senza timore di esaurire il proprio pacchetto dati. A questo si aggiungono minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi e 200 SMS inclusi nel pacchetto.

Bonus e Incentivi

Se attivate l’offerta ora, il primo mese è gratuito e il costo di attivazione è azzerato. Inoltre, per i successivi sei mesi, avrete un bonus di 100GB e ulteriori 50GB se optate per la ricarica automatica.

Copertura e Qualità del Servizio

Essendo un operatore virtuale di TIM, Kena Mobile garantisce una copertura nazionale estesa e la possibilità di effettuare chiamate VoLTE (Voice over LTE), assicurando così una qualità vocale superiore. L’offerta non presenta vincoli contrattuali, permettendo ai clienti di cambiare operatore in qualsiasi momento senza incorrere in penali. L’attivazione può essere effettuata in tre modi: online attraverso la pagina dedicata, dall’app Kena Mobile o contattando il servizio assistenza al numero 181.

Servizi Aggiuntivi

L’offerta include anche servizi extra come “Lo sai di Kena”, che notifica le chiamate perse, una segreteria telefonica e la funzionalità hotspot per condividere la connessione internet.

In poche parole, con un mix di generosità nei dati, flessibilità e servizi aggiuntivi, l’offerta di Kena Mobile rappresenta una soluzione completa e competitiva per chi è alla ricerca di un piano tariffario mobile ricco di funzionalità a un prezzo accessibile.