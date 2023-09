Spusu, operatore virtuale, fa parte del gruppo austriaco Mass Response e ha fatto il suo debutto in Italia nel 2020, puntando fin da subito su un tipo di offerta chiara e conveniente.

Spusu propone una nuova offerta, decisamente vantaggiosa: Spusu 70

In cosa consiste la promozione?

Questa promozione rappresenta il top di gamma del listino dell’operatore. L’offerta, inizialmente valida fino al 31 marzo 2023 è stata prorogata fino al 30 settembre. Una scelta simile ci permette di capire come l’operatore voglia attirare un numero ancora maggiore di utenti fruttando il successo della sua offerta.

Dettagli e vantaggi con Spusu

L’offerta comprende 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB di traffico dati sotto rete 4G+, con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, il tutto per soli 5,98 euro al mese. Un dettaglio interessante di questa opzione riguarda l’opzione ricarica. Grazie a tale opzione Giga, i minuti e gli SMS non utilizzati nel corso del mese vengono trasformati in dati e accumulati fino a un massimo di 140 GB, che poi possono essere utilizzati durante il mese successivo.

Spusu utilizza la rete di WindTre, ed è per questo che garantisce una buona copertura in tutta Italia.

Attivazione dell’offerta Spusu 70

Ottenere questa promozione è facile e si può procedere online. I metodi di pagamento disponibili sono; carta di credito, PayPal e conto corrente, opzioni che così offrono maggiore comodità per gli utenti. L’attivazione è gratuita, la nuova SIM o eSIM ha un costo di 9,90 euro e non ci sono ulteriori costi nascosti.

Se consideriamo il rapporto qualità-prezzo, Spusu 70 è una delle offerte più vantaggiose sul mercato al momento. Altri operatori propongono piano simili, ma sono in pochi a competere con la combinazione di dati e flessibilità proposta da Spusu. L’opzione è molto vantaggiosa considerando anche che è possibile ottenerla per meno di 6 euro al mese.