ChatGPT rappresenta, a tutti gli effetti, la principale tecnologia del momento.

Il suo sviluppo ha reso consapevole l’uomo dell’importanza e dell’enorme potenzialità dell’intelligenza artificiale e come essa possa essere impiegata in ogni settore ed ambito della vita dell’uomo.

Tuttavia, è piuttosto noto, che non tutte le persone sono entusiaste di questa crescita.

La prospettiva di un mondo in cui l’uomo non sarà più in grado di svolgere anche le attività più semplici, senza l’ausilio di una macchina, non è sicuramente una delle migliori.

Ma è innegabile che i vantaggi di questa nuova tecnologia sono davvero enormi, anche perché in continua evoluzione.

Basta pensare proprio a ChatGPT che, grazie ad alcuni nuovi aggiornamenti è ora diventata capace di sentire, vedere e parlare.

Ebbene sì, non si tratta affatto di uno scherzo.

Le nuove modifiche apportate intendono trasformare l’app in una sorta di assistente digitale, come Alexa per esempio, in grado di portare avanti una conversazione bidirezionale in maniera molto più efficiente.

ChatGPT, sempre più incredibile

Le nuove capacità di ChatGPT sono a dir poco sbalorditive.

Prima di vederle più nel dettaglio, esse saranno, per il momento, messe a disposizione dei soli clienti che hanno attivato l’abbonamento Plus Enterprise.

Tuttavia, nel momento in cui le modifiche verranno valutate e considerate efficienti e funzionali a tutti gli effetti, esse saranno estese anche alla versione gratuita messa a disposizione di chiunque.

Tra le nuove funzioni disponibili vi sarà, per esempio, la possibilità di accedere a tutorial realizzati direttamente dall’intelligenza artificiale.

Infatti, in uno degli esempi realizzati, è stata caricata sulla piattaforma la foto di un sellino di una bicicletta.

ChatGPT è riuscita ad analizzare l’immagine in questione e a realizzare un video tutorial in cui spiegava come abbassare il sellino della bici.

Fornendo anche informazioni utili circa gli attrezzi da utilizzare e le viti date in dotazione con la bicicletta.

Insomma si è trattato dell’elaborazione di un tutorial istantaneo e realizzato ad hoc a seconda della richiesta del momento.

È davvero eccezionale ciò che questa nuova tecnologia sta imparando a fare in così poco tempo.

In quanto, per chi non lo sapesse, ChatGPT, esiste da meno di un anno.

Il suo debutto ufficiale è infatti avvenuto il 30 Novembre 2023.

Così, proprio tra qualche mese, la piattaforma festeggerà il suo primo anno di nascita.