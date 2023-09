OpenAI ha lanciato la terza versione del proprio generatore di immagini che parte da un semplice input testuale: DALL-E 3. La novità degna di nota è data dall’integrazione al servizio della chatbot ChatGPT. Questa permetterà una funzione pazzesca che darà la possibilità di avere risultati capaci di rappresentare esattamente cosa avete in mente.

Non ci sarà bisogno di inserire un testo lungo e curato nei minimi dettagli, basterà chiedere a ChatGPT di generare il prompt che vi serve ed esso stesso lo invierà a DALL-E 3.

Come vengono generate le immagini con la combo DALL-E 3 – ChatGPT

Dopo aver chiesto a ChatGPT il vostro testo, DALL-E 3 vi proporrà 4 immagini e dovrete scegliere quale rappresenti al meglio il vostro pensiero. L’arte AI diverrà così alla portata di tutti, anche di coloro che non sono bravissimi a trascrivere le proprie idee.

OpenAI ha anche spiegato che il suo team si è impegnato per implementare le misure di sicurezza e che vengano generate immagini osé o che urtino la sensibilità dell’utente. La nuova funzione è del tutto opzionale, quindi nel caso si preferisca con il metodo precedente basta inserire il testo come in passato.

Inoltre, è stato insegnato alle IA ad ignorare richieste esplicite o che trattino di argomenti violenti. Gli sviluppatori hanno però avvisato che il tutto è ancora in fase di perfezionamento. Non è la prima volta, però, che si parla di trasfigurazione del pensiero tramite immagine con l’uso dell’intelligenza artificiale. Altri scienziati stanno lavorando a nuove intelligenze artificiali capaci di creare partendo direttamente da un’idea o addirittura da un sogno.