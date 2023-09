Uno dei punti cardini di tutte le offerte di casa Iliad è proprio la possibilità di fruire della migliore promozione del momento, con un prezzo valido per sempre. Ciò sta a significare che mai si assisterà ad una rimodulazione contrattuale, promettendo così una costanza nel prezzo finale praticamente invidiabile.

La soluzione da attivare in questo periodo è la Giga 150, soluzione che nasconde giustappunto 180 giga di internet al mese, per riuscire ugualmente a richiedere un esborso iniziale complessivamente discreto: 9,99 euro per l’attivazione della promo, a cui sommare solamente la prima mensilità, che corrisponde appunto a 9,99 euro, per un totale di circa 20 euro.

Iliad è assurda con 150 giga a soli 9 euro

Offerta da non credere vi attende oggi da Iliad con la Giga 150, soluzione più unica che rara che richiede il versamento di un contributo di tutto rispetto, con soli 9,99 euro al mese, per riuscire comunque ad avere accesso a 150 giga di internet alla velocità massima disponibile, oppure ad minuti e SMS illimitati da utilizzarli come e quando si vuole.

I capisaldi della promozione di Iliad sono sostanzialmente due: la navigazione è fissa in 5G, così da poter utilizzare e raggiungere la massima possibile, senza costi aggiuntivi, ed oltretutto i prezzi dell’offerta non cambieranno in futuro, saranno fissi e costanti per sempre (non assisteremo ad alcuna rimodulazione contrattuale). L’attivazione, è possibile sia in negozio che online sul sito, così per una maggiore variabilità.