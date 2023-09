Gli ultimi giorni di settembre confermano in toto la convenienza di Iliad sul mercato della telefonia mobile ed anche della telefonia fissa. Il provider francese oramai rappresenta una vera e propria certezza per il pubblico nel campo delle telecomunicazioni, grazie a promozioni low cost che interessano tanto le ricaricabili quanto le opzioni per la Fibra ottica.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

A fine mese, dopo la parentesi della Flash 180, la migliore promozione ricaricabile in casa Iliad torna ad essere la Giga 150. I clienti che scelgono questa tariffa si troveranno a pagare una quota mensile pari a 9,99 euro e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque ed anche 150 Giga per la navigazione di rete, attraverso le reti del 5G.

Se per la telefonia mobile Iliad è oramai una garanzia, sul fronte della Fibra ottica il provider si fa sempre più spazio ed arriva a sfidare la concorrenza solida di TIM, Vodafone e WindTre.

La grande proposta per la telefonia fissa del gestore francese è la Iliad Box. I clienti che optano per quest’offerta pagheranno una quota mensile pari a 24,99 euro ogni mese e riceveranno minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con connessione internet senza limiti anche con la tecnologia della FTTH sino a 4 Gbps.

Una garanzia ed un vantaggio ulteriore per la Fibra sono inoltre garantiti a tutti coloro che, contestualmente alla telefonia fissa, scelgono anche una ricaricabile per la telefonia mobile. In questa circostanza il prezzo mensile per la Fibra sarà di soli 19,99 euro per sempre.