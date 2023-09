Una nuova selva di sconti speciali vi attende direttamente sul Play Store di Google, gli utenti sono felicissimi di avere l’opportunità di accedere a numerose riduzioni di prezzo, che abbassano di molto la spesa finale che sarà necessario sostenere, a prescindere che si sia alla ricerca di un’app o di un gioco in generale.

L’unico modo per scoprire ogni giorno le migliori offerte disponibili per Android, consiste proprio nell’aprire la nostra selezione, un articolo in cui vengono raccolti gli sconti più interessanti, per facilitare la vita di tutti i consumatori in possesso di uno smartphone del robottino verde.

Android e Play Store, ecco le offerte di oggi

Sono davvero tantissimi i giochi gratis oggi sul Play Store di Google, tra i migliori non possiamo che annoverare Evertale (LINK), un mostro sacro del settore. Volendo invece spendere una cifra minima sull’acquisto, ecco che potrete scegliere tra Doom & Destiny Worlds, a soli 1,79 euro (LINK), passando per Teslagrad (proposto a 30 centesimi, LINK) o Little Misfortune, che costa ben 9,99 euro (LINK).

Per quanto riguarda le app in promozione, molto interessante è la gratuità di Shortcut Manager (LINK), oppure dell’icon pack Diamond, anch’esso disponibile a costo azzerato per un brevissimo periodo (LINK). Volendo invece spendere solo 0,79 euro, ecco che sarà possibile mettere le mani su Rotation Control Pro (LINK).

Tutte le app ed i giochi inseriti nel nostro articolo sono da considerarsi in promozione per un tempo estremamente ridotto, per questo motivo dovete velocizzare l’acquisto o il download.